В Узбекистане началось производство кроссовера Renault Duster новой генерации

На заводе ADM-Jizzakh в Узбекистане начали сборку третьей модели от компании Renault.

На этом предприятии ранее начали выпускать кроссоверы Arkana и Kaptur, а теперь к ним присоединился Duster нового поколения.

Напомним, новый Renault Duster на российском рынке и странах СНГ появился в текущем году, теперь его можно заказать и в Узбекистане, причем модель будет предлагаться местной сборки.

Доступны три комплектации: Life с базовым 1,6-литровым мотором и коробкой «механика» или турбированным 1,5-литровым 150-сильным агрегатом с трансмиссией CVT X-Tronic, Drive с ДВС TCe 150 л.с и механической коробкой передач и Style c турбодвигателем и c CVT X-Tronic.

Не зависимо от версии кроссовер будет оснащен полным приводом.

Продажи автомобилей Renault в Узбекистане будут осуществляться в двух партнерских центрах в Ташкенте.

В следующем году компания намерена открыть новые полноформатные дилерские центры.