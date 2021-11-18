В России в 2021 году запустили услугу по продаже автомашин без дилерских накруток

На российском рынке из-за дефицита новых автомобилей появилась новая услуга, за которую придется заплатить от 20 до 50 тыс. рублей, но якобы это позволит сэкономить крупную сумму при выборе нового автомобиля.

В интернете посредники предлагают помощь в приобретении нового автомобиля без «допов». По словам посредников, у них есть доступ к базам дистрибьюторов, и через нее они могут забронировать конкретный автомобиль еще до того, как он поступит в дилерский центр.

Забирать машину клиенту нужно в дилерском центре, причем в нем и будет осуществляться сделка купли-продажи.

Журналисты «Газеты.ру» звонили одному из посредников, и он рассказал, что на российском рынке на самом деле нет такого дефицита авто как о нем пишут. Весь этот ажиотаж вокруг новых автомобилей был создан искусственно.

Свои услуги посредник оценил в 20 тыс. рублей. Другой попросил 50 тыс. рублей, и рассказал как он помог россиянину выбрать кроссовер от BMW на миллион дешевле, чем просил дилерский центр.

Во время разговора он также добавил, что нужно всего лишь выбрать модель и комплектацию, а также оплатить услугу после чего появится возможность купить машину без дилерских «допов».

Эксперты уверены, что новый способ является мошенническим, и нет никакой гарантии, что клиент получит все как обещал посредник.

В дилерских центрах не исключают, что в качестве посредника выступает представитель салона, но даже в таком случае после продажи ему придется объясниться перед руководством, по какой причине он продал авто без дополнительного оборудования и услуг.

Стоит напомнить, что именно «допы» являются основным заработком дилерского центра.