Компания Skoda презентовала в Индии новый бюджетный седан Skoda Slavia

Skoda Slavia является заменой Rapid в Индии и будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями на выбор. Седан среднего размера Skoda Slavia будет конкурировать с Honda City, Hyundai Verna и Maruti Suzuki Ciaz в Индии.

Выпуск Skoda Slavia это следующий этап Skoda в проекте India 2.0. Среднеразмерный седан Skoda Slavia — вторая модель для Индии после внедорожника Kushaq. Новая Slavia основана на платформе MQB-A0-IN — варианте MQB, специально адаптированном Skoda для Индии.

Skoda Slavia имеет длину 4541 мм, ширину 1752 мм и высоту 1487 мм, что делает его самым широким автомобилем в сегменте. Slavia также получит колесную базу 2651 мм. Кроме того, Salvia предлагает 521-литровый багажник.

Новая Skoda Slavia оснащена светодиодными фарами, двухцветными легкосплавными дисками и новым лакокрасочным покрытием цвета металлик Crystal Blue и Tornado Red.

Внутри Slavia оснащена 10-дюймовой информационно-развлекательной системой с технологией SmartLink и возможностью подключения смартфона, круглыми вентиляционными отверстиями, системой очистки воздуха, вентилируемыми кожаными сиденьями и многим другим.

Функции безопасности включают в себя шесть подушек безопасности, ESC, ABS с EBD, Hill-Hold Control, датчики дождя и света, крепления детских сидений ISOFIX и круиз-контроль.

Что касается моторной гаммы, то новая Skoda Slavia будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями на выбор. Первый — это 1,0-литровый двигатель TSI, который развивает мощность 113 л.с. и 178 Нм крутящего момента с помощью 6-ступенчатой механической коробки передач или 6-ступенчатого автомата.

Другой предлагаемый двигатель — 1,5-литровый TSI, развивающий 148 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Этот двигатель предлагается с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатой коробкой передач DSG.