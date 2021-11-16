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Водителям в РФ перечислили способы запустить двигатель автомобиля с севшим АКБ

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Многие автомобилисты хотя бы раз, но сталкивались с проблемой полностью разряженного аккумулятора в машине.

Причиной могут быть не выключенные фары или попросту старый аккумулятор, который требовал замены.

Специалисты издания «За рулем» рассказали, какими способами можно воспользоваться, чтобы двигатель автомобиля с севшим АКБ.

Самый простой способ – вызов на место специалистов, но он подходит не каждому. Популярным способом является использование другого автомобиля (речь идет о «прикуривании»).

Если автомобиль оснащен механической КП, то запустить двигатель можно «с толкача», для чего потребуется один или два помощника.

Среди других способов назвали использование пускозарядного устройства или шуроповерта. С последним можно «прикурить» от аккумулятора батарею машины и пустить авто «с толкача».

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