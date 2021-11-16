Компания Mazda представила новый кроссовер Mazda CX-50

Mazda представила CX-50 для американского рынка, который дает представление о том, как будут выглядеть будущие кроссоверы марки.

Первые кроссоверы Mazda должны появиться к 2023 году, и это будет серийная версия нового CX-50. Это полноприводный кроссовер, разработанный для Америки, поэтому, хотя он не будет продаваться на других рынках, он дает четкое представление о том, как будут выглядеть будущие внедорожники бренда — CX-60 и CX-80.

CX-50 — первый внедорожник Mazda, который должен появиться в ближайшие два года. Первой станет версия кроссовера MX-30 EV с роторным двигателем, которая появится в первой половине 2022 года.

За ней последуют более крупные CX-60 и CX-80. CX-60 будет пятиместным внедорожником, а CX-80 — семиместным.

CX-50 находится выше Mazda CX-5 в модельном ряду, поэтому, вероятно, будет примерно того же размера, что и BMW X3. Он разделяет свою архитектуру с Mazda 3 и CX-30, оба из которых доступны с умеренно-гибридными двигателями.

Электрическая версия CX-50 находится в стадии разработки, но на данный момент среднеразмерный кроссовер Mazda будет доступен с 2,5-литровым бензиновым двигателем с фирменной технологией Skyactiv-G.

Новинка будет доступна в двух модификациях с разной мощностью, но все они будут полноприводными.

CX-50 предлагается с множеством режимов движения, подходящих для различных условий, а конструкция автомобиля не скрывает его возможностей на бездорожье.

Узкие фары, широкая решетка радиатора и гладкая поверхность кузова — все это примеры фирменного языка дизайна марки, но CX-50 имеет более агрессивный вид по сравнению с другими внедорожниками Mazda.

Автомобиль также может быть оснащен комплектом внедорожных шин, что еще больше подчеркивает его универсальность.

Внутри CX-50 имеет упрощенный дизайн приборной панели с широкоформатным информационно-развлекательным дисплеем в центре. CX-50 стал первым автомобилем марки, для которого предложат панорамную крышу.

С 2025 года Mazda планирует запустить ряд чисто электрических моделей на специальной платформе, в числе которых ожидается еще один новый кроссовер.