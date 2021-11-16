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Свыше 1,7 тыс. автомобилей LADA Vesta отправились на службу в ДПС

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Все автомобили получили дополнительное оборудование, которое требуется для работы авто в ДПС. Российский автопроизводитель подготовил более 1700 новых LADA Vesta для ДПС.
Машины уже отправились в регионы РФ, и как сообщается, в них установили громкую связь, световую панель, а также комплекс видеорегистрации, который фиксирует происходящее на дороге со всех сторон.

Также в LADA Vesta для ДПС по требованию заказчика в салоне разместили розетки 12В, USB-порты и специальный органайзеры в багажном отделении.

lada Lada Vesta
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