Свыше 1,7 тыс. автомобилей LADA Vesta отправились на службу в ДПС

Все автомобили получили дополнительное оборудование, которое требуется для работы авто в ДПС. Российский автопроизводитель подготовил более 1700 новых LADA Vesta для ДПС.

Машины уже отправились в регионы РФ, и как сообщается, в них установили громкую связь, световую панель, а также комплекс видеорегистрации, который фиксирует происходящее на дороге со всех сторон.

Также в LADA Vesta для ДПС по требованию заказчика в салоне разместили розетки 12В, USB-порты и специальный органайзеры в багажном отделении.