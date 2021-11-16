Компания Skoda может выпустить новый кроссовер меньше LADA XRay Cross

Skoda в будущем может расширить модельный ряд кроссоверов, об этом сказал глава Skoda Томас Шефер.

По словам топ-менеджера, рассматривается вариант создания субкомпактной модели длиной около 4 метров, но ее утвердят только в том случае, если все существующие проекты продемонстрируют прибыль.

Напомним, весной текущего года на индийском рынке был представлен кроссовер Skoda Kushaq, который создан на платформе MQB-A0-IN. Модель разработали с учетом особенностей местного рынка. Длина Kushaq составляет 4,2 метра, но новый субкомпактный кроссовер может быть еще меньше.

Томас Шефер отметил, что компания не зависит от других, ведь у нее есть собственная платформа, которая составляет около 70 процентов от стоимости авто.

Глава Skoda пока считает, что нужно сконцентрироваться на развитии уже существующих моделей и сделать их максимально прибыльными, но от выпуска нового кроссовера пока никто не будет отказываться.