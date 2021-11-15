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Компания Changan показала интерьер обновленного кроссовера CS75 Plus

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Чуть более двух с половиной лет назад Changan представила на автосалоне в Шанхае свой кроссовер CS75 Plus, который уже скоро появится на рынке в обновленном варианте.

В компании уже активно подогревают интерес к автомобилю второго поколения публикуя изображения. Ранее компания показала экстерьер обновленного CS75 Plus, а теперь появились изображения и салона.

Внешность и интерьер кроссовера претерпели изменений, но не кардинальных. В экстерьере изменятся фары, задние фонари и решетка радиатора, а еще для кроссовера заявлены новые легкосплавные диски и расширенная цветовая гамма.

Компания Changan показала интерьер обновленного кроссовера CS75 Plus

Новый CS75 Plus будет доступен в Китае с 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 178 л.с. (с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач), а также с 2,0-литровым двигателем мощностью 233 л.с. (последний в сочетании с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач). Премьера кроссовера состоится до конца года, тогда же будут объявлены цены и комплектации.

Компания Changan показала интерьер обновленного кроссовера CS75 Plus Компания Changan показала интерьер обновленного кроссовера CS75 Plus Компания Changan показала интерьер обновленного кроссовера CS75 Plus

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