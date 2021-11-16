В России стартовали продажи обновленного семейства Kia Ceed

На российском рынке с 15 ноября можно приобрести обновленное семейство Kia Ceed.

Пока предлагают только хэтчбеки и универсалы Ceed SW, а версия XCeed в новой комплектации в дилерских центрах появится только со следующего года.

Напомним, для российского рынка Kia Ceed собирают на заводе «Автотор» в Калининградской области.

Kia Ceed доступен в шести комплектациях по цене от 1 564 900 руб. до 2 179 900 руб.

В обновлённом семействе Ceed появился новый силовой агрегат – 1,5-литровый 150-сильный бензиновый мотор.

Он пришел на смену 1,4-литровому мотору. Базовым двигателем по-прежнему считается 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 128 л.с.

В дилерских центрах Ceed можно заказать в новых цветах кузова, а именно бронзовый Machined Bronze, лимонный Splash Lemon и оранжевый Orange Fusion, причем последний доступен только для версии GT Line