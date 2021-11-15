Бренды Changan, Huawei и CATL представили первый совместный кроссовер Avatar 11

Сегодня компания Avatr Technology из Changan Auto официально запустила свой дочерний бренд Avatar в качестве линейки электромобилей премиального класса и представила первую модель электромобиля бренда в Шанхае.

Avatar Technology, ранее известная как Changan NIO, была создана как совместное предприятие Changan и NIO в 2018 году. В мае этого года ее название было изменено на Avatar, и она начала свою независимую деятельность.

Недавно крупнейший китайский игрок по производству аккумуляторов CATL инвестировал в компанию 23,99% акций.

В настоящее время доля Changan в Avatar была уменьшена с 95,38% до 39,02%, а доля NIO была уменьшена до 1,13%.

Что касается представленной новинки, то стоит отметить, что Avatar 11 работает на базе интеллектуального решения HUAWEI Inside.

Заявленный запас хода в автомобиле около 700 км, а еще известно, что электрокар способен разгоняться от 0 до 100 км / ч за 4 секунды.

По данным Avatar, представленный экземпляр AVATR 11 сошел с конвейера в октябре. Компания планирует официально запустить модель во втором квартале следующего года, а серийное производство и поставки начнутся в третьем квартале.

Интеллектуальная и гибкая производственная линия Avatar расположена в Чунцине с максимальной годовой производственной мощностью 350 000 автомобилей.