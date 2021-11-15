J.D. Power составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей с пробегом

Рейтинг составило авторитетное аналитическое агентство J.D. Power.

Китайское подразделение J.D. Power путем опроса 37 тыс. автовладельцев составила рейтинг самых надежных автомобилей, представленных на китайском рынке.

В опросе участвовали владельцы разных марок китайского происхождения с пробегом от 13 до 48 месяцев.

После опроса специалисты определили количество жалоб на каждые 100 ед. транспортных средств и выявили самые надежные.

Как оказалось, на легковые авто массового сегмента меньше жалуются, чем на премиальные.

Итак, самой надежной маркой в Китае стала Hongqi, пишет Омскпресс. Второе и третье место досталось марке Wey и Soueast. Замкнули первую «пятерку» MG и Chery.

Самыми надежными моделями стали BYD Qin Pro, Chery Tiggo 3x и Changan Oshan A60.

В J.D. Power считают, что качество и надежность китайских автомобилей выросла, но пока все равно не доходит до уровня до европейских машин.