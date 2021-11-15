Автоэксперт Горбачев: самыми опасными при аварии стали компактные Ford Ka и Fiat 500

Автомобильный эксперт, общаясь с журналистами, рассказал о безопасности автомобилей.

Так, эксперт Михаил Горбачев, в интервью с агентством «Прайм» обратил внимание, что самыми опасными являются машины, в салоне которых не пристёгнутые водитель и пассажиры.

На втором месте оказались автомобили с плохими результатами краш-тестов, а среди таких специалист вспомнил Ford Ka или Fiat 500, которые выпускают на заводе в Индии.

«Сегодня выпускаемые автомобили, конечно, безопаснее, чем десять и, тем более, двадцать лет назад, но, тем не менее, некоторые автопроизводители до сих пор выпускают автомобили, с трудом набирающие три звезды в крэш-тестах. Это, например, собранный в Индии Ford Ka или ретро-хэтчбек Fiat 500», — говорит Михаил Горбачев.

Также Горбачев говорит, что если рассматривать в целом, то более опасными являются компактные модели, и габариты это главный фактор. С другой стороны немаловажным является пятно контакта шины с дорогой, поэтому проверенные шины существенно снижают риск ДТП.

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