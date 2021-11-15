Обновленная версия кроссовера будет представлен в формате онлайн 30 ноября, а пока компания подогревает интерес к ней.

Марка Skoda показала первые изображения рестайлингового кроссовера Skoda Karoq 2022 года, при этом подробности об изменениях не раскрываются.

Впрочем, судя по изображениям кроссовер будет иметь измененную внешность, где появятся новые фары и задние фонари, измененные бампера, а также радиаторная решетка.

Какие изменения произойдут в салоне, пока не известно. Ожидается, что в техническом плане никаких нововведений не будет.