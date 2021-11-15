Главная » Новости

Марка Skoda показала первые изображения рестайлингового кроссовера Skoda Karoq 2022 года

Просмотров 11 Опубликовано Обновлено

Обновленная версия кроссовера будет представлен в формате онлайн 30 ноября, а пока компания подогревает интерес к ней.

Марка Skoda показала первые изображения рестайлингового кроссовера Skoda Karoq 2022 года, при этом подробности об изменениях не раскрываются.

Впрочем, судя по изображениям кроссовер будет иметь измененную внешность, где появятся новые фары и задние фонари, измененные бампера, а также радиаторная решетка.

Какие изменения произойдут в салоне, пока не известно. Ожидается, что в техническом плане никаких нововведений не будет.

Марка Skoda показала первые изображения рестайлингового кроссовера Skoda Karoq 2022 года

skoda Skoda Karoq
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО