Компания Nissan запустила сервис долгосрочной аренды автомобилей в России

Популярные кроссоверы можно взять в аренду по подписке через сервис «СберАвтоподписка».

Nissan Qashqai и X-Trail появились в сервисе «СберАвтоподписка». Их предлагают оформить по программе Nissan Drive.

Россияне смогут на год взять в аренду Qashqai с фиксированной месячной платой от 42 050 рублей, а X-Trail от 46 300 рублей.

Кроссоверы предлагаются в комплектациях LE+, LE Top и SE Top со 144 и 171-сильными моторами и системой полного привода.

В цену ежемесячной аренды входят страховки, транспортный налог, комплект зимней резины с заменой и программа помощи на дорогах.

Nissan Qashqai и X-Trail пока предлагают только в Москве и Санкт-Петербурге, позже программа Nissan Drive появится и в других регионах РФ.