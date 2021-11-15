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Компания Nissan запустила сервис долгосрочной аренды автомобилей в России

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Популярные кроссоверы можно взять в аренду по подписке через сервис «СберАвтоподписка».
Nissan Qashqai и X-Trail появились в сервисе «СберАвтоподписка». Их предлагают оформить по программе Nissan Drive.

Россияне смогут на год взять в аренду Qashqai с фиксированной месячной платой от 42 050 рублей, а X-Trail от 46 300 рублей.

Кроссоверы предлагаются в комплектациях LE+, LE Top и SE Top со 144 и 171-сильными моторами и системой полного привода.

В цену ежемесячной аренды входят страховки, транспортный налог, комплект зимней резины с заменой и программа помощи на дорогах.

Nissan Qashqai и X-Trail пока предлагают только в Москве и Санкт-Петербурге, позже программа Nissan Drive появится и в других регионах РФ.

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