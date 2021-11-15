Автогазозаправочные станции: как выполняется комплексное строительство под ключ

Автогазозаправочные станции легко разворачиваются на базе типовых решений, персонализируются посредством разработки индивидуального фирменного дизайна. Это комплексы, в составе которых предусматриваются здания, технические средства и оборудование, системы защиты и безопасности. Их возведением под ключ занимается компания ПНСК. Специалисты отвечают за проектирование, доставку, монтажные, пусковые и наладочные работы.

Из каких компонентов состоит автогазозаправочная станция

Сегодня заправки любого типа сооружаются на базе готовых комплектов. Станции, предназначенные для хранения и продажи газового топлива, отличаются более жесткими требованиями к безопасности. Каждый типовой проект имеет:

служебно-эксплуатационные блоки;

навесное оборудование;

систему резервуаров;

функциональные технические средства.

На заправках устанавливаются быстровозводимые блочные здания, где находятся все системы управления, обязательно монтируется видеонаблюдение, СКУД. Для идентификации, привлечения внимания клиентов используются навесы. Их площадь становится идеальным рекламно-информационным носителем. Модули облицовываются негорючими материалами с соблюдением фирменного стиля. На сайте https://www.pnsk.ru/services/proektirovanie-stroitelstvo-agzs-pod-klyuch/ представлены примеры проектирования АГЗС.

Для хранения сжиженного газа предусматриваются резервуары разной вместительности. Есть два их основных типа – для наземной либо подземной установки. Они оснащаются насосами, компрессорами, средствами автоматического измерения количества и качества топлива. К емкостям подключаются системы подачи – колонки.

Дополняются заправочные станции разнообразными указателями, щитами, информационными стендами, ограничителями движения, средствами оповещения и тушения пожаров.

Суть и этапы строительства под ключ

Возведение автозаправочной станции под ключ включает в себя полный перечень работ, начиная от проектирования, заканчивая сдачей в эксплуатацию. Специалисты берут на себя ответственность за исследование местности, разработку дизайна и структуры, выбор оборудования, оснащение. На каждом этапе осуществляется согласование деталей с заказчиком. Возводятся АГЗС с учетом действующих требований, стандартов, законодательных актов. Это исключает вероятность задержки сроков сдачи, претензий со стороны контролирующих органов.

Дизайн разрабатывается с нуля для новых брендов или адаптируется в соответствии с фирменным стилем сети. После окончания проектных и подготовительных работ выполняются все монтажные мероприятия, подключается оборудование. Заправка запускается, проверяется на предмет недоработок. Далее формируется полный пакет документов, гарантируется сервисное обслуживание.