Жидкостные предпусковые подогреватели двигателя Webasto

Многие водители уже знакомы с предпусковыми подогревателями Webasto. Специальное оборудование обеспечивает независимый прогрев двигателя транспортного средства перед его запуском.

Быстрый запуск двигателя машины в зимние холода

Предпусковой подогреватель двигателя представляет собой автономную установку, которая прогревает силовой агрегат и протапливает салон перед поездкой. В условиях низких температур (зимних холодов) использование такого оборудования становится особенно актуальным. Компактная система позволяет быстро и без проблем заводить силовой агрегат транспортного средства, несмотря на сильный минус.

Аргументы в пользу жидкостных подогревателей

Преимущества использования таких установок очевидны:

безопасный запуск двигателя;

прогрев салона (комфорт и безопасность с точки зрения здоровья);

автоматическая работа системы;

снижение расхода топлива при запуске двигателя в мороз.

Жидкостные подогреватели двигателя Webasto по низкой цене в Санкт-Петербурге можно приобрести в специализированной компании, получая не только возможность выбора оборудования, но и консультацию профессионалов, которые помогут подобрать оптимальную установку, все подробно расскажут и покажут.

Применение жидкостных подогревателей «Вебасто»

Использование таких установок особенно актуально для следующего транспорта:

коммерческих машин;

автобусов;

спецтехники.

Коммерческие транспортные средства, оснащенные жидкостным подогревателем, без проблем заводятся в зимние холода. Это очень важно для бизнеса, чтобы транспорт не простаивал, а клиенты, например, не сталкивались с проблемой задержек поставок. Такая же ситуация с автобусным автопарком, который тоже должен быть готов к эксплуатации в зимнее время. К тому же подогреватель протапливает салон автобуса.

Спецтехника также должна эффективно работать в любых климатических условиях, поэтому бульдозеры, автокраны, экскаваторы и другие машины оснащаются жидкостными подогревателями.

Характеристики установок

Есть разные виды оборудования, рассчитанного на использование в грузовом и коммерческом транспорте, а также строительной технике. Например, модель Thermo Pro 90 24 Вольт способна работать при сверхнизких температурах, обеспечивая быстрый старт силовых агрегатов и эффективный прогрев салонов. В установке можно использовать опцию арктического старта – запуск двигателя при экстремальных холодах.

Подробнее об этой и других моделях систем Webasto знакомьтесь на сайте поставщика. Консультируйтесь со специалистами, они помогут выбрать оптимальную установку для вашего транспорта.