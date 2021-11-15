Дюна 2021 – классный фильм, который рекомендуется посмотреть каждому

Многие люди, которые помнят появление первых игровых приставок в 90-е годы, наверняка играли в игру под названием Dune: The Battle For Arrakis. Но очень мало кто из геймеров, который просиживал в этой игре часами после уроков, знает, что игра создана по мотивам фантастического романа автора Фрэнка Герберта. Книга называлась просто «Дюна» и повествовала о том, как в далеком будущем, в 10191 году между людьми развернулась война за пустынную планету Арракис. Интересный сюжет, шикарные декорации, огромные масштабы происходящего – это то, чем отличается «Дюна», но в то же время и то, что всегда мешало ее качественно экранизировать.

Но вот в 2021 году талантливый режиссер по имени Дени Вильнёв выпускает на экраны очередную попытку экранизации книги, получившей название Дюна 2021. Фильм уже доступен для просмотра всем желающим и найти его можно по ссылке http://smotret.zagonka.org/video/85996-djuna-2021-onlayn.html. В чем особенности экранизации и стоит ли потратить время на ее просмотр? Разберемся в этом подробнее.

Сюжет и основные линии повествования

Не будем «спойлерить» все интересные моменты, которые есть в фильме, чтобы у зрителей осталась хоть какая-то интрига перед просмотром. Что касается основных особенностей фильма, то они выглядят так:

Благодаря современной компьютерной графике создателям фильма удалось отобразить всю сложность и огромные масштабы фантастической вселенной книги. Здесь показаны другие планеты, огромные пустынные просторы, за которые ведется битва между людьми так, что это выглядит очень реалистично и даже завораживающе;

Особое внимание в фильме уделено музыке. Так как в картине показаны сцены космоса, мощные масштабные баталии между армиями будущего, хай-тек технологии, то неудивительно, что совсем немногие композиторы смогли бы написать к Дюне достойную музыку. Это дело поручили легендарному Хансу Циммеру, который справился с ним на отлично – каждая композиция в фильме завораживает.

Фильм вышел в прокат в сентябре, но уже успел завоевать широкую любовь публики и даже критиков, которые обычно не стесняются в выражениях. Около 80% отзывов, которые появились на фильм, оказались положительными. В целом, картина очень интересная и захватывает внимание зрителя с первых минут.

Если Вы желаете круто провести свободный вечер и насладиться хорошим кино – Дюна 2021 будет отличным выбором для этого!