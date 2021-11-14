Автомобилистам в РФ перечислили способы экономии топлива при езде на автомобиле зимой 2021 года

Специалисты авторитетного портала рассказали, как в зимний период уменьшить расход топлива.

В холодное время года увеличенный расход топлива связан не только с прогревом мотора перед движением, но также в связи с отоплением салона, состоянием дорог и работой других приборов обогрева.

Как пишет портал «За рулем», для снижения расхода топлива не стоит долго прогревать двигатель, а также не нужно после движения начинать быстрый разгон.

Также советуют полностью от снега очищать автомобиль, так как он снижает аэродинамические свойства.

Следует еще следить за давлением в шинах, ведь в холодное время оно падает и это приводит к повышенному сопротивлению качению, что в свою очередь вызывает повышенный расход топлива.

Специалисты советуют еще использовать автоодеяло, способствующее более быстрому прогреву, а также позволяющее не так сильно остывать ДВС при непродолжительных простоях.

В зимний период специалисты также советуют ездить без пробуксовок и не нужных ускорений.