Компания Volkswagen прекратила продажи кроссовера Touareg с бензиновыми ДВС в России

Volkswagen на российском рынке прекратила продажи кроссоверов Touareg с бензиновыми моторами.

Такие данные приводит портал Wroom. Издание отмечает, что поставки кроссоверов с двухлитровым TSI мощностью 249 л.с. прекратились раньше.

Теперь модель не доступна даже с 3,0-литровым TSI с 300-сильной отдачей.

Volkswagen Touareg предлагается только с дизельным турбированным агрегатом объёмом 3,0-литра и мощностью 249 л.с. Стоимость Touareg с таким ДВС начинается от 5 551 000 рублей.

Напомним, на российский рынок вернулся большой кроссовер Volkswagen Teramont, сейчас он доступен исключительно с бензиновыми моторами.