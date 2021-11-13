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Компания Volkswagen прекратила продажи кроссовера Touareg с бензиновыми ДВС в России

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Volkswagen на российском рынке прекратила продажи кроссоверов Touareg с бензиновыми моторами.
Такие данные приводит портал Wroom. Издание отмечает, что поставки кроссоверов с двухлитровым TSI мощностью 249 л.с. прекратились раньше.

Теперь модель не доступна даже с 3,0-литровым TSI с 300-сильной отдачей.

Volkswagen Touareg предлагается только с дизельным турбированным агрегатом объёмом 3,0-литра и мощностью 249 л.с. Стоимость Touareg с таким ДВС начинается от 5 551 000 рублей.

Напомним, на российский рынок вернулся большой кроссовер Volkswagen Teramont, сейчас он доступен исключительно с бензиновыми моторами.

 

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