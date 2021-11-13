Для президента Франции Макрона подготовили длиннообразный DS 7 Crossback Elysee

DS7 Crossback Elysee был разработан специально для президента Франции Эммануэля Макрона. Кроссовер уже засветился на нескольких мероприятиях, но представили его только сейчас.

DS7 Crossback Elysee является специальным автомобилем, разработанным для автопарка президента Франции.

Премиальная модель пришла на смену гибридному DS7 Crossback Elysee, который был представлен в 2017 году.

Машина президента получила бронированный кузов, раздельные кресла на заднем ряду и удлиненную на 200 мм колесную базу.

Отделка салона выполнена из премиальных материалов, а задние кресла получили электронные регулировки. Между «капитанскими» креслами автопроизводитель разместил беспроводную зарядку для смартфона и пульт управления климатом и другими настройками доступными для задних пассажиров.

Помимо этого, DS7 Crossback Elysee оснастили телекоммуникационной системой, средством громкой связи, флаштоками и проблесковыми маячками.

В движение бронированный автомобиль приводится 200-литровым турбированным мотором, работающим в паре с электрическим двигателем мощностью 109 л.с.

На электрической тяге DS7 Crossback Elysee способен проехать до 50 км.