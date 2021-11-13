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Глава УАЗ Адиль Ширинов признал неизбежное закрытие Ульяновского автозавода

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Директор УАЗа Адиль Ширинов заявил, что перспективы завода туманны, но пока есть спрос на автомобили марки предприятие будет работать.
В интервью с представителями «Бизнес-Онлайн» Ширинов рассказал про дальнейшее существование Заволжского моторного завода (ЗМЗ) и УАЗа.

Было сказано, что на моторном заводе больше не будут создавать новые моторы, но выпуск существующих не прекратится.

Также Ширинов четко дал понять, что проект «Русского Прадо» закрыт навсегда, так как компании невыгодно разрабатывать новые автомобили, и для нее это нерентабельно.

Что касается самого завода, то пока есть спрос на внедорожники УАЗ предприятие будет работать.

Сейчас завод является рентабельным, зарплаты выплачиваются своевременно и с 2021 года даже введена ежегодная индексация заработной платы.

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