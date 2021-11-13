Главная » Новости

В Белоруссии автодилерам запретили продавать новые машины гражданам России

Просмотров 12 Опубликовано Обновлено

Дефицит новых автомобилей на российском рынке заставил россиян ехать за покупкой авто в соседнее государство.
Россияне за новыми автомобилями начали обращаться в дилерские центры в Белоруссии, но как оказалось, там тоже невозможно купить автомобиль.

В белорусских дилерских центрах автомобили есть в наличии, причем их предлагают со скидками, а не накрутками как в РФ.

Но автодилеры в Белоруссии отказываются продавать россиянам автомобили ссылаясь на запрет от автопроизводителя.

На фоне текущей ситуации, некоторые приобретают авто на гражданина Белоруссии ставят его на учет и сразу его перерегистрируют на себя.

Эту схему предлагают и сами дилеры, но продать машину напрямую гражданину России они отказываются.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО