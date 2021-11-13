В Белоруссии автодилерам запретили продавать новые машины гражданам России

Дефицит новых автомобилей на российском рынке заставил россиян ехать за покупкой авто в соседнее государство.

Россияне за новыми автомобилями начали обращаться в дилерские центры в Белоруссии, но как оказалось, там тоже невозможно купить автомобиль.

В белорусских дилерских центрах автомобили есть в наличии, причем их предлагают со скидками, а не накрутками как в РФ.

Но автодилеры в Белоруссии отказываются продавать россиянам автомобили ссылаясь на запрет от автопроизводителя.

На фоне текущей ситуации, некоторые приобретают авто на гражданина Белоруссии ставят его на учет и сразу его перерегистрируют на себя.

Эту схему предлагают и сами дилеры, но продать машину напрямую гражданину России они отказываются.