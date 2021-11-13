Составили ТОП-10 самых популярных автомобилей с АКПП на рынке РФ за 9 месяцев 2021 года

Машины с автоматической трансмиссией являются самыми продаваемыми на российском рынке.
Как ранее сообщали аналитики, доля таких авто постоянно растет. ТОП-10 самых популярных автомобилей с АКПП на рынке РФ за 9 месяцев 2021 года подготовили в агентстве «Автостат».
Так, оказалось, что лидером рейтинга является Kia Rio, который был продан в количестве 56,2 тыс. штук, что на 21% больше.
Второй и третий результат у Hyundai Creta (44,2 тыс. ед.; +11%) и Hyundai Solaris (37,5 тыс. ед.; +44%), а на четвертом и пятом месте расположились Volkswagen Polo (28,7 тыс. ед.; +8%) и Toyota RAV4 (25,8 тыс. ед.; +6%).
Во второй пятерке лидеров еще оказались:
Volkswagen Tiguan (24,7 тыс. ед.; +13%),
Kia K5 (24,2 тыс. ед.),
Skoda Rapid (23,8 тыс. ед.; +64%),
Toyota Camry (23,1 тыс. ед.; +16%) и
Kia Sportage (18,6 тыс. ед.; 0%).