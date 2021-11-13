Автопроизводитель KIA в ноябре пересмотрел стоимость многих моделей, что в ходе мониторинга выяснили российские эксперты.

По данным сайта «Цена Авто», компания KIA повысила цены на 13 своих моделей в России в ноябре 2021 года.

Удорожание составило 1,1-3,9% или 15-100 тыс. рублей в зависимости от автомобиля и его комплектации. Rio и Rio X стали дороже на минимальные 15 тыс. рублей, а Picanto теперь обойдется дороже на 20 тыс. рублей.

Cerato и Soul получили прибавку в 40 тыс. рублей, а ценники на Seltos и Carnival стали выше на 50 тыс. рублей. На 60 тыс. рублей дороже стали K5 и Sportage.

Больше всех прибавили в цене Stinger, K900 и Mohave. Отдельно эксперты отметили, что у кроссовера Sorento замечено удорожание за счет новой комплектации Premium+ Brown.