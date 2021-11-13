Китайский кроссовер в прошлом месяце был продан в количестве 1 699 единиц, а такой результат и позволил ему войти в список ТОП-25 самых продаваемых в России.

Как отметили аналитики агентства «Автостат», Chery Tiggo 4 в октябре 2021 года впервые вошел в ТОП-25 бестселлеров на рынке РФ.

Всего же компания в отчетный период продала в стране 4 098 своих авто, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. За период с начала года рост продаж составил 3,7 раза, а объемы – 28 786 шт.

Самой продаваемой моделью бренда является Tiggo 7 Pro. В октябре этот кроссовер был продан в количестве 1 795 штук, что в 3,7 раза выше прошлогодних результатов.

На втором месте располагается Tiggo 4 с ростом продаж в 2,6 раза.