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Компания Honda показала концепт нового компактного кроссовера Honda SUV RS

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Внедорожник RS Concept поступит в производство, но называться он скорее всего будет ZR-V.

Еще в апреле 2020 года Honda зарегистрировала название ZR-V, поэтому вполне возможно, что это будет именно концепт представленной новинки.

Если это так, она займет место ниже HR-V в глобальной линейке кроссоверов Honda. Поскольку он был запущен в Индонезии, можно предположить, что эта модель будет предлагаться и в Юго-Восточной Азии, Индии и Латинской Америке.

Подробности об автомобиле компания не раскрывает, но не исключено, что он разделяет некоторые детали с BR-V второго поколения.

Это означает, что он может быть оборудован 1,5-литровым двигателем i-VTEC, который развивает 119 лошадиных сил 145 Нм крутящего момента. Шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор — наиболее вероятные варианты трансмиссии.

Компания Honda показала концепт нового компактного кроссовера Honda SUV RS Компания Honda показала концепт нового компактного кроссовера Honda SUV RS

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