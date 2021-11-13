Toyota Highlander 2021: чем может удивить обновленный автомобиль

Четвертое поколение автомобиля качественно выделяется из общего ряда моделей японского автоконцерна. Просторный и комфортабельный интерьер, притягательный экстерьер и надежность в управлении обновленным кроссовером приятно удивят даже искушенных автолюбителей.

Презентабельный внешний вид

Дизайнеры автоконцерна сделали облик автомобиля более обтекаемым за счет фронтальной части и протяженной бортовой линии с массивными колесными арками. Премиальный статус Тойота Хайлендер подчеркивают:

бампер необычной формы;

светодиодные фары головного света;

крупная решетка радиатора;

оригинальные легкосплавные диски.

Динамичность силуэту придает спойлер, расположенный в верхней части багажного отсека. Завершает стильный образ панорамный люк с электроприводом.

Функциональный и комфортный салон

Изменения в обновленной версии кроссовера коснулись также габаритов, которые слегка увеличились. Благодаря этому салон автомобиля, рассчитанный на 7-8 посадочных мест, стал просторнее и вместительнее.

Из функционального оснащения внутреннего пространства можно выделить следующее:

трехзонный климат-контроль;

система мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном, 6 динамиками и поддержкой ОС Android, iOS;

навигационная система на русском языке;

проекционный дисплей на лобовом стекле.

Премиальный интерьер располагает кожаными сиденьями с перфорацией, оснащенными электрорегулировкой, подогревом и вентиляцией. В отделке салона использованы высококачественные материалы.

Мощность двигателя

Под капотом обновленного Toyota Highlander установлен безальтернативный экономичный мотор объемом 3.5 л, выдающий 249 л.с. при силе крутящего момента 356 Нм. В паре с ним работает автоматическая коробка передач на 8 ступеней, которая подстраивается под определенный стиль вождения благодаря вариативности настроек.

Управляемость и безопасность

Тойота Хайлендер 2021 обладает достаточными эксплуатационными характеристиками, которые позволяют почувствовать потенциал настоящего внедорожника. В основе автомобиля лежит инновационная модульная платформа TNGA-K, обеспечивающая стабильность и проходимость машины. Привод на все четыре колеса с адаптивной системой распределения крутящего момента между осями в пропорции 50/50 создает ощущение уверенности на любом типе дорожного покрытия.

В базовой комплектации есть следующие системы активной безопасности, облегчающие управление:

антиблокировочная;

электронный контроль устойчивости;

перераспределение тормозных усилий;

контроль слепых зон.

Российских автолюбителей обновленный кроссовер порадует пакетом «зимних» опций.

Обновленная модель представлена в двух комплектациях — Престиж и Люкс Safety. Окончательная стоимость зависит от набора дополнительных опций, в которые входят ассистент экстренного торможения, интеллектуальный круиз-контроль и другие.