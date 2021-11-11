Ремонт двигателей ММЗ

Двигатели внутреннего сгорания ММЗ отличаются по количеству цилиндров и мощности. Автомобилисты предпочитают моторы ММЗ из-за качества ГСМ и возможности эксплуатации при низких температурах, что очень важно для России.

Эти двигатели доступны и просты для замены запчастей. В случае необходимости их капитального ремонта, можно обратиться на Dost-zapchasti.ru для проведения качественных ремонтных работ ДВС ММЗ.

Когда требуется техобслуживание

Двигателю необходимо техобслуживание в следующих случаях:

при наличии нехарактерных звуков – например: постукивания, скрежета, лязга;

при появлении усиленной вибрации;

если выросло расходование масла;

если мотор не развивает мощность;

при наличии синего или белого дыма из трубы;

при кратковременном пуске двигателя с остановкой;

при тугом вращении стартера, или он вовсе не вращается;

при появлении хлопков из глушителя во время работы двигателя;

при перегреве двигателя.

Очень важно не ждать, когда симптомы неполадок станут слишком очевидными. Нужно тотчас произвести современную диагностику с помощью квалифицированных работников и решить вопрос о дальнейшем проведении частичного или капитального ремонта. Зачастую мотор ломается из-за вовремя не пройденного техобслуживания или использования топлива низкого качества. Поэтому нужно своевременно обращаться к специалистам.

В соответствие с правилами безопасного эксплуатирования двигателя, предусмотрено проведение компьютерной и механической диагностики не менее одного раза в год, в ходе которой производится всесторонняя оценка работоспособности агрегата и правильно определяются неполадки. При небольшой поломке проводятся текущие ремонтные работы двигателя ММЗ.

Капитальный ремонт двигателя ММЗ

Процесс капитального ремонта двигателя ММЗ разделяется на следующие этапы:

Ремонтируются цилиндропоршневые части. Ремонтируется система питания. Ремонтируется система смазки. Ремонтируется механизм газораспределения. Восстанавливают систему охлаждения. Заменяют прокладки и резиновые уплотнения. Восстанавливается работа турбо — и пневмокомпрессора. Тестируется мотор. Проводится покраска ДВС, если есть такая необходимость.

Самостоятельный капитальный ремонт двигателя ММЗ категорически не рекомендуется. Такие действия приведут к его окончательной поломке. Для проведения качественного ремонта двигателей ММЗ, следует обращаться в компанию, имеющую в штате квалифицированных специалистов, обладающих соответствующими навыками и опытом по ремонту двигателей ММЗ.