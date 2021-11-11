Ремонт двигателей ММЗ

Двигатели внутреннего сгорания ММЗ отличаются по количеству цилиндров и мощности. Автомобилисты предпочитают моторы ММЗ из-за качества ГСМ и возможности эксплуатации при низких температурах, что очень важно для России.
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Когда требуется техобслуживание
Двигателю необходимо техобслуживание в следующих случаях:
- при наличии нехарактерных звуков – например: постукивания, скрежета, лязга;
- при появлении усиленной вибрации;
- если выросло расходование масла;
- если мотор не развивает мощность;
- при наличии синего или белого дыма из трубы;
- при кратковременном пуске двигателя с остановкой;
- при тугом вращении стартера, или он вовсе не вращается;
- при появлении хлопков из глушителя во время работы двигателя;
- при перегреве двигателя.
Очень важно не ждать, когда симптомы неполадок станут слишком очевидными. Нужно тотчас произвести современную диагностику с помощью квалифицированных работников и решить вопрос о дальнейшем проведении частичного или капитального ремонта. Зачастую мотор ломается из-за вовремя не пройденного техобслуживания или использования топлива низкого качества. Поэтому нужно своевременно обращаться к специалистам.
В соответствие с правилами безопасного эксплуатирования двигателя, предусмотрено проведение компьютерной и механической диагностики не менее одного раза в год, в ходе которой производится всесторонняя оценка работоспособности агрегата и правильно определяются неполадки. При небольшой поломке проводятся текущие ремонтные работы двигателя ММЗ.
Капитальный ремонт двигателя ММЗ
Процесс капитального ремонта двигателя ММЗ разделяется на следующие этапы:
- Ремонтируются цилиндропоршневые части.
- Ремонтируется система питания.
- Ремонтируется система смазки.
- Ремонтируется механизм газораспределения.
- Восстанавливают систему охлаждения.
- Заменяют прокладки и резиновые уплотнения.
- Восстанавливается работа турбо — и пневмокомпрессора.
- Тестируется мотор.
- Проводится покраска ДВС, если есть такая необходимость.
Самостоятельный капитальный ремонт двигателя ММЗ категорически не рекомендуется. Такие действия приведут к его окончательной поломке. Для проведения качественного ремонта двигателей ММЗ, следует обращаться в компанию, имеющую в штате квалифицированных специалистов, обладающих соответствующими навыками и опытом по ремонту двигателей ММЗ.