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Ремонт двигателей ММЗ

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Двигатели внутреннего сгорания ММЗ отличаются по количеству цилиндров и мощности. Автомобилисты предпочитают моторы ММЗ из-за качества ГСМ и возможности эксплуатации при низких температурах, что очень важно для России.

Эти двигатели доступны и просты для замены запчастей. В случае необходимости их капитального ремонта, можно обратиться на Dost-zapchasti.ru для проведения качественных ремонтных работ ДВС ММЗ.

Когда требуется техобслуживание

Двигателю необходимо техобслуживание в следующих случаях:

  • при наличии нехарактерных звуков – например: постукивания, скрежета, лязга;
  • при появлении усиленной вибрации;
  • если выросло расходование масла;
  • если мотор не развивает мощность;
  • при наличии синего или белого дыма из трубы;
  • при кратковременном пуске двигателя с остановкой;
  • при тугом вращении стартера, или он вовсе не вращается;
  • при появлении хлопков из глушителя во время работы двигателя;
  • при перегреве двигателя.

Очень важно не ждать, когда симптомы неполадок станут слишком очевидными. Нужно тотчас произвести современную диагностику с помощью квалифицированных работников и решить вопрос о дальнейшем проведении частичного или капитального ремонта. Зачастую мотор ломается из-за вовремя не пройденного техобслуживания или использования топлива низкого качества. Поэтому нужно своевременно обращаться к специалистам.

В соответствие с правилами безопасного эксплуатирования двигателя, предусмотрено проведение компьютерной и механической диагностики не менее одного раза в год, в ходе которой производится всесторонняя оценка работоспособности агрегата и правильно определяются неполадки. При небольшой поломке проводятся текущие ремонтные работы двигателя ММЗ.

Капитальный ремонт двигателя ММЗ

Процесс капитального ремонта двигателя ММЗ разделяется на следующие этапы:

  1. Ремонтируются цилиндропоршневые части.
  2. Ремонтируется система питания.
  3. Ремонтируется система смазки.
  4. Ремонтируется механизм газораспределения.
  5. Восстанавливают систему охлаждения.
  6. Заменяют прокладки и резиновые уплотнения.
  7. Восстанавливается работа турбо — и пневмокомпрессора.
  8. Тестируется мотор.
  9. Проводится покраска ДВС, если есть такая необходимость.

Самостоятельный капитальный ремонт двигателя ММЗ категорически не рекомендуется. Такие действия приведут к его окончательной поломке. Для проведения качественного ремонта двигателей ММЗ, следует обращаться в компанию, имеющую в штате квалифицированных специалистов, обладающих соответствующими навыками и опытом по ремонту двигателей ММЗ.

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