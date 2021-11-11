Марка Subaru представила свой первый электрический кроссовер Solterra

Компания SUBARU представила свой первый аккумуляторный электромобиль, который она разработала совместно с Toyota.

Solterra будет запущен в 2022 году, и, как и Toyota bZ4x, это будет внедорожник среднего размера с полным запасом хода до 530 км.

Детали автопроизводитель не раскрывает, но в Subaru подтвердили, что Solterra будет доступен с двумя силовыми агрегатами, оба с аккумуляторной батареей 71,4 кВтч.

Первая установка будет иметь один электромотор, который развивает 201 л.с., а второй имеет два двигателя, приводящие в движение обе оси, которые имеют 215 л.с. и запас хода до 460 км.

При длине 4,69 метра он примерно такого же размера, как и Subaru Forester, а его время подзарядки до 80 процентов составляет около 30 минут.

Как и bZ4x, Soltera отличается современным интерьером с цифровой приборной панелью и большим центральным дисплеем в центре приборной панели.

Subaru заявляет, что Solterra предложит водителям «удовольствие и душевное спокойствие» в отличие от других внедорожников. К тому же заявлено, что электромобиль будет способен справляться с более жесткими дорожными условиями.

Официальный выпуск Solterra запланирован на середину 2022 года.