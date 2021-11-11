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Марка Subaru представила свой первый электрический кроссовер Solterra

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Компания SUBARU представила свой первый аккумуляторный электромобиль, который она разработала совместно с Toyota.

Solterra будет запущен в 2022 году, и, как и Toyota bZ4x, это будет внедорожник среднего размера с полным запасом хода до 530 км.

Детали автопроизводитель не раскрывает, но в Subaru подтвердили, что Solterra будет доступен с двумя силовыми агрегатами, оба с аккумуляторной батареей 71,4 кВтч.

Марка Subaru представила свой первый электрический кроссовер Solterra

Первая установка будет иметь один электромотор, который развивает 201 л.с., а второй имеет два двигателя, приводящие в движение обе оси, которые имеют 215 л.с. и запас хода до 460 км.

При длине 4,69 метра он примерно такого же размера, как и Subaru Forester, а его время подзарядки до 80 процентов составляет около 30 минут.

Марка Subaru представила свой первый электрический кроссовер Solterra

Как и bZ4x, Soltera отличается современным интерьером с цифровой приборной панелью и большим центральным дисплеем в центре приборной панели.

Subaru заявляет, что Solterra предложит водителям «удовольствие и душевное спокойствие» в отличие от других внедорожников. К тому же заявлено, что электромобиль будет способен справляться с более жесткими дорожными условиями.

Официальный выпуск Solterra запланирован на середину 2022 года.

Марка Subaru представила свой первый электрический кроссовер Solterra Марка Subaru представила свой первый электрический кроссовер Solterra Марка Subaru представила свой первый электрический кроссовер Solterra Марка Subaru представила свой первый электрический кроссовер Solterra Марка Subaru представила свой первый электрический кроссовер Solterra Марка Subaru представила свой первый электрический кроссовер SolterraМарка Subaru представила свой первый электрический кроссовер Solterra Марка Subaru представила свой первый электрический кроссовер Solterra Марка Subaru представила свой первый электрический кроссовер Solterra

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