В компании Kia активно подогревают интерес к своей новой модели, которая будет официально представлена уже 17 ноября.

В модельной линейке электрических автомобилей скоро появится большой кроссовер с названием EV9.

Пока же автопроизводитель публикует различные тизерные изображения, раскрывая дизайн нового предсерийного прототипа электрокара.

Kia показала новый большой электрический кроссовер Kia Concept EV9 на новых изображениях, где демонстрируется салон. На изображения показали лишь детали, а именно руль необычной формы, единую панель, которая объединена с приборной панелью и мультимедийной системой. Подробностей в компании пока не раскрывают.

Сегодня известно лишь, что основой для большого кроссовера стала платформа E-GMP (Electric-Global Modular Platform), используемая также в Kia EV6 и Hyundai Ioniq 6.

Одна из версий новинки получит двухмоторную установку с запасом хода около 500 км. Есть еще информация, что серийный автомобиль появится в 2023 году, но на рынке он будет предлагаться с индексом EV7.