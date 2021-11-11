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В России посчитали, насколько подорожала Hyundai Creta с момента начала продаж

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Кроссовер на российском рынке появился в 2016 году и с того момента его стоимость увеличивалась, и в результате дешевым этот кроссовер уже не является.

Эксперты решили посчитать, как изменилась цена автомобиля с момента начала продаж на российском рынке. В 2016 году его цена составляла 799 900 рублей в базовой версии, которая была оснащена 1,6-литровым ДВС, механикой и переднеприводной системой.

Уже к концу года, как пишет Quto.ru, стоимость кроссовера первого поколения снизилась до 749 900 рублей.

Но в 2017 году ценники пересмотрели в большую сторону и базовая комплектация модели стала доступна за 799 900 рублей, а годом позднее начальная версия получила цену на 122 100 рублей больше.

В 2019 году компактный кроссовер предлагали по цене от 957 000 рублей, а в прошлом году подорожание составило 110 тыс. рублей. Теперь же Hyundai Creta продают по цене от 1 239 000 рублей, что на 172 тыс. рублей дороже, чем годом ранее.

hyundai Hyundai Creta
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