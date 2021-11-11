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АвтоВАЗ приостанавливает выпуск всех автомобилей на тольяттинском автозаводе

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На предприятии в последнее время вынужденно приостанавливают сборку автомобилей, что связано с дефицитом комплектующих.

Так, 12 ноября АвтоВАЗ приостанавливает выпуск всех автомобилей на тольяттинском автозаводе.

Это касается всех трех линий производственной площадки, где собирают Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan, Lada Niva Legend, Kalina и Lada Granta.

Простой продлится один день и он также связан с дефицитом комплектующих.

Стоит отметить, что на этой неделе не выпускали внедорожники Lada Niva Legend, и только 9 ноября с конвейера сходили Lada Granta, а также в период с 8 по 11 ноября собирали Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan.

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