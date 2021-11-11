Что такое циклокроссный велосипед

Может показаться, что циклокроссовый велосипед – это обычный дорожный байк, который предназначен для езды по бездорожью. Однако, он имеет некоторые отличия, которые не всегда бросаются в глаза с первого взгляда. Например, другая шина и конструкция рамы. Также отличаются тормоза и педали. Другая конструкция рамы позволяет использовать этот велосипед в разных ситуациях: для езды по бездорожью, для городских поездок, а также спортивных гонок.

Многие компании производят циклокроссы, в том числе и Rondo. Например, недавняя новинка компании – велосипед Ruut CF X. Также можно посмотреть и другие велосипеды Rondo.

Что такое циклокросс?

По сути, циклокросс – это разновидность велокросса. Не стоит его путать с гонками, в которых цель велосипедиста – дойти до финиша. Обычно дорога в соревнованиях прямая или круговая. В любом случае, водители еду по ровной, асфальтированной поверхности.

Циклокросс сильно отличается. Помимо того, что дорога может быть любой, как асфальтированной, так и обычной сельской, на трассе часто встречаются различные препятствия. Если кросс проходит по пересечённой местности, то эти препятствия естественные: горы, холмы, ямы, корни деревьев и так далее. Если же дорога ровная, то препятствия ставят организаторы. Например, это могут быть небольшие стенки, высота которых не превышает 50 см. преодолевать их нужно, слезая с велосипеда. По сути, такой кросс представляет собой совмещение бега и велоезды.

Отличия от других велосипедов

Горные велосипеды, которые больше всего популярны среди покупателей, помогают гонщику преодолеть большое расстояние за небольшой промежуток времени. Также у них большое передаточное число: 53:39. Что касается циклокроссов, то они немного медленнее, потому что передаточное отношение всего 46:36.

Помимо этого, велосипед отличается тормозной системой. У циклокроссов она более развита: роторные тормоза стоят на каждом из колёс, к тому же в конструкции используются дисковая гидравлика. Такое сочетание позволяет уменьшить износ шин и сделать плавное торможение.

Также этот транспорт отличается системой передач. Так как большинство спортсменов использует циклокроссы в пересечённой местности, где много грязи и воды, производители позаботились о защите переключательного механизма. Переключение передач защищено специальным уплотнением, которое предотвращает попадание грязи.