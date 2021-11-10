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Новый премиальный пикап Great Wall получил название King Kong

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Это и некоторые другие подробности стали известны благодаря производителю и базе Министерства промышленности Китая.

Китайская компания в этом месяце на автосалоне в Гуанчжоу представит новый пикап премиального сегмента.

Эта модель, как выяснилось, выйдет на рынок под названием King Kong, а по сути она окажется более дорогим вариантом уже существующего Poer.

Отличаться King Kong будет расширенным списком оборудования и оригинальным кузовом, а также оптикой с новым дизайном, тогда как технически это будет все тот же Poer.

Премиальная версия пикапа будет приводиться в движение двухлитровом турбодизельным мотором. Его мощность составит 166 л.с.

Новый премиальный пикап Great Wall получил название King Kong Новый премиальный пикап Great Wall получил название King Kong Новый премиальный пикап Great Wall получил название King Kong

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