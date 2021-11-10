Новый премиальный пикап Great Wall получил название King Kong

Это и некоторые другие подробности стали известны благодаря производителю и базе Министерства промышленности Китая.

Китайская компания в этом месяце на автосалоне в Гуанчжоу представит новый пикап премиального сегмента.

Эта модель, как выяснилось, выйдет на рынок под названием King Kong, а по сути она окажется более дорогим вариантом уже существующего Poer.

Отличаться King Kong будет расширенным списком оборудования и оригинальным кузовом, а также оптикой с новым дизайном, тогда как технически это будет все тот же Poer.

Премиальная версия пикапа будет приводиться в движение двухлитровом турбодизельным мотором. Его мощность составит 166 л.с.