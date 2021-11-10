Hyundai начнет выпуск автомобилей на бывшем заводе GM в Петербурге в 2023 году

В ноябре 2020 года стало известно, что компания Hyundai купила предприятие GM в Шушарах.

Завод по выпуску автомобилей General Motors простаивает с 2015 года, когда компания объявила об уходе массовых моделей брендов Opel и Chevrolet.

На производственной площадке ранее выпускались такие модели как Chevrolet Cruze, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva, Opel Astra, Opel Antara, Opel Mokka и модели Cadillac.

Но уже с 2023 года на конвейер завода встанут автомобили компании Hyundai, о чем рассказали представители марки.

Как выяснилось, «широкую линейку автомобилей», включая новые модели, планирую начать выпускать уже с 2023 года.

Также выяснилось, что решение о реконструкции производственной площадки было принято в прошлом месяце.