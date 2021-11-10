В России заметный рост стоимости новых авто был в 2014 году, и с того момента машины в среднем стали дороже на 90%.

Об это в интервью с URA.Ru рассказал исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов. По словам эксперта за последние 7 лет цены на новые автомобили в РФ увеличились на 90% в среднем.

Только за 8 месяцев этого года, стоимость машин увеличилась на 13%. Впрочем, удорожание произошло не только на первичном, но и на вторичном рынке.

За семь лет машины возрастом до 7 лет стали дороже в 1,4 раза, а только в этом году ценники выросли на 30%.

Кроме этого Сергей Удалов отметил, что часто машины дорожают сильнее в сравнении с официальными прайс-листами, так как дилеры продают их с дополнительным оборудованием для увеличения дохода с продаж.