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АВТОВАЗ отложил старт продаж машин LADA с допоборудованием до 1 декабря 2021 года

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Обязательные дополнительные опции для автомобилей Lada должны были внедрить с 15 ноября, но сроки перенесли на две недели.
Как удалось узнать порталу Лада.онлайн, дилерские центры получили от автопроизводителя письма, в которых указано, что дополнительные обязательные опции станут обязательными только с 1 декабря.

Перенос сроков связан с непредвиденными выходными и приостановкой деятельности организаций в сфере обслуживания.

Напомним, «АвтоВАЗ» намерен все автомобили в обязательном порядке оснащать дополнительными опциями, за которые заплатит покупатель.

За счет этого в зависимости от модели и комплектации Lada подорожает, но на самом деле покупатель даже сможет сэкономить, так как у дилера не будет возможности продать эти же допы по более высокой цене.

Так, в семействе Lada Granta примерно за 20 тыс. рублей появятся коврики в салон и багажник, дефлеткторы, накладка на задний бампер, защитная сетка на радиаторную решетку и комплект амортизаторов капота.

Семейство Vesta автопроизводитель укомплектует поддонном в нише запасного колеса и защитой картера двигателя. За счет всех допов Vesta вырастет в цене на 25-30 тысяч рублей.

Самый скромный пакет у Lada Niva Legend, который получит коврики и дефлекторы дверей, и за это придется заплатить 8 тыс. рублей.

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