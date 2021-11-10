Рост числа премиальных автомобилей наблюдался несмотря на кризис в прошлом году.

Исследование аудиторско-консалтинговой компаний FinExpertiza, результаты которого приводит РБК, показало, что в России в 2020 году увеличилось число премиальных автомобилей.

Показатель увеличился на 22,4%. Стоит отметить, что в эту категорию входят машины стоимостью более 5 млн рублей. В 2019 году темпы роста были выше – 48,3%, а за последние пять лет показатель составил 97,6 тыс. ед., что в три раза выше.

Несмотря на такие показатели доля премиальных машин в автопарке России остается невысокой – всего 0,23%.

Большинство из таких машин зарегистрированы в Москве, Петербурге, Подмосковье, Краснодарском крае и Татарстане. Растёт и общая сумма налога на элитные авто. В 2020 году сумма составила 5,83 млрд рублей.