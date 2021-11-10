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В ГИБДД перечислили случаи, когда россиянам не нужно приобретать полис ОСАГО в 2021 году

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ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) в России является обязательным, но есть случаи, когда владелец транспортного средства может не оформлять страховку.

В ГИБДД перечислили случаи, когда не нужно оформлять ОСАГО в 2021 году.

Без страховки может обойтись собственник техтранспортных средств, которые не подлежать регистрации в ГИБДД РФ.

Среди таких гусеничные или полугусеничные, а также санные и иные неколесные ТС, зарегистрированные в другой стране, но в этом случае автовладелец обязан оформить полис международной системы страхования.

В списке также самокаты, мопеды, скутеры с объемом мотора менее 50 куб. сантиметров и все что движется со скоростью до 20 км/ч.

На все остальные ТС, которые имеют право передвигаться по дорогам общего назначения, собственнику нужно оформлять полис ОСАГО.

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