В РФ автоэксперт Моржаретто поддержал идею проверить навязывание допов на авторынке

Депутат Госдумы Иван Сухарев вынес предложение проверить автодилеров на излишнее навязывание допов при продаже нового автомобиля.

Как уже неоднократно сообщалось, сейчас на рынке дилерские центры при покупке нового премиального авто могут устанавливать дополнительное оборудование стоимостью свыше 1 млн рублей, а при выборе бюджетного автомобиля стоимость допов может составлять до 20% от рекомендованной розничной цены машины.

Такое поведение автодилеров очень сильно возмущает россиян, поэтому депутат внес предложение провести проверку продавцов.

С Сухаревым согласен и автоэксперт Игорь Моржаретто, который отметил, что на автомобильном рынке многие дилерские центры ведут себя некрасиво, сильно навязывая дополнительное оборудование на автомобиль, который есть в наличии.

Стоит отметить, что если машину заказывать, то ее можно прождать до середины 2022 года, а некоторые заказные модели могут поступить аж в 2023 году.

И даже в этой ситуации никто не может точно сказать, сколько будет стоить транспортное средство, когда оно поступит в дилерский центр.

Напомним, на мировом рынке из-за нехватки электронных комплектующих наблюдается дефицит новых авто, причем в РФ сейчас сложно по рекомендованной розничной цене купить даже Lada.