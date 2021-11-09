Роспотребнадзор пояснил автомобилистам РФ, как избежать обмана в автосалонах в 2021 году

Специалисты Роспотребнадзора решили рассказать, какие основные схемы обмана используют недобросовестные продавцы автомобилей.

Чтобы привлечь покупателей, такие продавцы очень часто в рекламе указывают существенно заниженную стоимость машины, тогда как на деле оказывается, что она в разы дороже, чем указано. Никогда не стоит заключать предварительный договор купли-продажи, когда автомобиль будущий покупатель даже не видел.

Бывает так, что продавцы настаивают на этом, поэтому такое поведение должно насторожить, тем более, если еще требуют задаток, залог или предоплату.

При оформлении авто в кредит специалисты обращают внимание на процентную ставку в договоре, которая может не соответствовать заявленной в рекламе. Недобросовестные продавцы авто также любят навязывать дополнительные опции, включая сервисные работы и страхование.

В Роспотребнадзоре также обращают внимание на то, что перед покупкой автомобиля хорошо было бы изучить отзывы о выбранных компаниях-продавцах, а также уточнить может ли автосалон быть официальным дилером бренда.

На сайте продавца обязательно должны быть данные о гарантийных обязательствах, стоимости авто, контактные телефоны продавцов, адрес электронной почты, образцы договоров, а также информация о наличии в продаже конкретных транспортных средств с определенной комплектацией и тому подобное.

Когда авто предлагают по явно заниженной цене, то стоит попросить продавца направить на электронную почту проект договора купли-продажи, данные о цене и характеристиках выбранной модели.

Приобретая подержанную машину нужно проверить ее историю в ГИБДД. Избежать обмана можно еще и путем внимательного изучения договора купли-продажи, причем, изучить его нужно повторно, если продавец уходил ненадолго с договором, ведь он может его подменить перед подписанием. Оплачивать покупку рекомендуют только банковской картой, а если используются наличные, то нужно получить документ, в котором подтверждается факт внесения денежных средств.

Проверить чек можно через ФНС. Ну и наконец, когда все формальные моменты завершены, перед тем как забрать машину, ее стоит осмотреть на наличие дефектов, а еще советуют проверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN с договорными условиями.

Кроме этого, в машине лучше проверить работу осветительных приборов, уровень технических жидкостей, а также дополнительного оборудования.