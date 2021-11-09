Skoda продемонстрировала интерьер нового субкомпактного седана Slavia

Новый седан для индийского рынка отличается просторным интерьером и отличительными элементами дизайна.

ŠKODA опубликовала официальные эскизы дизайна интерьера новой SLAVIA для индийского рынка.

Салон седана соответствует нынешней концепции интерьера ŠKODA, представленной в некоторых других моделях бренда, с учетом последних элементов дизайна.

К ним относятся характерные круглые вентиляционные отверстия, горизонтальная декоративная планка контрастного цвета и тисненые надписи.

Центральным элементом интерьера нынешних моделей ŠKODA является отдельно стоящий информационно-развлекательный дисплей, который также будет привлекать внимание в салоне новой ŠKODA SLAVIA.

Под этим сенсорным дисплеем размером до 10 дюймов расположена символьная линия, напоминающая силуэт решетки радиатора ŠKODA.

Он также служит опорой для рук при работе с дисплеем. Ширина фирменного просторного салона бренда подчеркнута горизонтальной, казалось бы, парящей декоративной полосой контрастного цвета, которая доходит до характерных круглых вентиляционных отверстий по бокам.

Дисплей цифровой комбинации приборов виден за двухспицевым многофункциональным рулевым колесом.

Как и модель внедорожника KUSHAQ, ŠKODA SLAVIA основана на платформе MQB-A0-IN, разработанной и произведенной на местном уровне. ŠKODA AUTO специально адаптировала эту версию модульной платформу Volkswagen Group для индийского рынка, гарантируя, что она уже соответствует новым, более строгим требованиям Индии по безопасности и выбросам.

Технической разработкой занимался Технологический центр ŠKODA AUTO в Индии. В производстве используется до 95% компонентов, поставляемых местными поставщиками.

Новая модель, созданная в рамках проекта INDIA 2.0 будет представлена ​​18 ноября 2021 года.