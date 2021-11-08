Тонкости подбора подходящего компрессора для автомобиля

Колёса любого транспортного средства нуждаются в периодической подкачке, именно поэтому в багажнике каждого автомобиля желательно иметь компрессор, способный при необходимости повысить давление воздуха в покрышках до нужного уровня. При помощи такого прибора можно существенно облегчить и ускорить данную процедуру, а также исключить использование обычного насоса.

Какие автомобильные компрессоры эксплуатируются чаще всего

Все приборы данного типа делятся на мембранные и поршневые, несмотря на внешнюю схожесть, конструкционно они отличаются друг от друга.

Поршневые модели подразумевают нагнетание воздуха с помощью поршня — такой аппарат функционирует до тех пор, пока давление не поднимается до нужного уровня, после чего отключается в автоматическом режиме и включается снова в определённых условиях. Это позволяет исключить перегрев компрессора. Второй вариант функционирует за счет мембраны, изготовленной из высокопрочной резины и прикрепленной к рабочей поверхности цилиндра. Автоматически такой компрессор для авто не выключается, а потому за ним нужно следить в процессе работы во избежание перегрева.

Покупка автокомпрессора – какие момент следует учесть

В процессе покупки компрессора для транспортного средства необходимо обращать внимание на два основных показателя — это производительность прибора и скорость его работы. Если речь идёт о необходимости накачивать крупные шины, то лучше обратить внимание на модели с высокими параметрами производительности. Скорость — это характеристика, от которой зависит тот промежуток времени, что потребуется для накачки одного колеса. Чем меньше такой показатель — тем больше приходится ждать автовладельцу.

Дополнительные функции

Автомобильные компрессоры могут применяться не только для накачивания шин, отдельные приборы изначально комплектуются различными насадками, а потому могут использоваться для мячей, бассейнов или надувных матрасов либо вовсе откачивать из них воздух. Все компрессоры, представленные на рынке, работают от аккумулятора либо прикуривателя. Второй вариант более слабый, если компрессор подключить к аккумулятору транспортного средства, то он накачает колёса гораздо быстрее.

Второстепенное значение имеет используемый манометр, который бывает цифровым или аналоговым. Первый гарантирует большую точность, на этот критерий тоже следует обратить внимание.