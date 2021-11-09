Компания Geely презентует в РФ автомобили премиального бренда Lynk&Co

В планах Geely вывести свой премиальный молодой бренд Lynk & Co на глобальный рынок, сейчас компания уже представлена в некоторых европейских странах.

Следующим шагом Lynk & Co станет появление моделей марки на российском рынке.

Geely анонсировала появление Lynk & Co в РФ, об этом стало известно из англоязычного пресс-релиза, который был опубликован после конференции Smart Geely 2025.

Lynk & Co до 2025 года появится не только на российском рынке, но также в Малайзии, Австралии и Новой Зеландии.

На конференции Smart Geely 2025 было сказано, что к 2025 году китайский концерн планирует войти в 10 самых крупных автопроизводители в мире и ежегодно продавать по 3,65 млн автомобилей.