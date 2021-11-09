Китайская компания Chery анонсировала новый купе-кроссовер Chery X-C

В социальной сети Chery.Russia появился тизер кроссовера под внутризаводским названием X-C.

В Китае этот тизер впервые был опубликован полгода назад. Уже известно, что дебют нового молодежного кроссовера состоится в текущем месяце, и судя по комментариям представительства Chery, новый кроссовер может добраться до российского рынка.

Chery X-C является купеобразной версией Tiggo 4, и по данным китайских СМИ, новая модель на домашнем рынке будет стоить около 90 тысяч юаней, что в пересчете составляет 1 млн рублей.

Таким образом, молодежный купеобразный кроссовер будет считаться бюджетной моделью.

Когда появится Chery X-C в РФ пока не сообщается. Сейчас на российском рынке самым доступным «паркетником» считается Tiggo 4.

Его цена в базовой комплектации начинается от 1,14 млн рублей, самая дорогая версия стоит 1,52 млн рублей.