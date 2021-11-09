BMW лишила кроссоверы X5, X6 и X7 тачскрина мультимедийной системы

Большими экранами на центральной консоли проще всего управлять касанием, к тому же сейчас практически любая современная оболочка мультимедийной системы создана под палец.

BMW из-за отсутствия нужных комплектующих с ноября начала выпускать кроссоверы X5, X6 и X7, седаны 3-Series, купе, кабриолеты и седаны 4-Series/4-Series Gran Coupe и родстеры Z4 без сенсорного экрана.

Первая информация об этом появилась на прошлой неделе, но тогда ее опубликовали на форуме Bimmerfest.

Теперь ее подтвердил представитель компании. В интервью порталу Edmunds.com топ-менеджер BMW сказал, что в перечисленных моделях на центральной консоли есть экран, но он лишен нужного чипа.

Автовладельцу предлагают управлять мультимедийной системы голосом или контроллером iDrive.

В дилерских центрах BMW покупателей сейчас просят письменно подтвердить согласие со внесенными изменениями в комплектации автомобилей.

Скидка за отсутствие сенсорного экрана предоставляется в размере 500 долларов, но стоит отметить, что это небольшая экономия в сравнении с тем что теряет покупатель.

К тому же без сенсорного экрана стоимость автомобиля на вторичном рынке существенно ниже.