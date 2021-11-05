Автомобили из Германии стали мечтой российских автомобилистов в 2021 году

Многие автовладельцы всегда мечтают о новом автомобиле, даже если они полностью довольны тем что у них есть.

Как показал опрос, в котором участвовали 10 тыс. автовладельцев разных возрастов, идеальным автомобилем сейчас считается кроссовер или внедорожник.

Так указали 24 и 31% участников соответственно. Такие показатели совпадают и со статистикой продаж.

О седанах мечтают всего 15% россиян, еще меньше хотели бы владеть хэтчбеком или лифтбеком (за такие авто проголосовали всего 9%). А вот за универсалы свой голос отдали 11% респондентов.

Эксперты «Авито Авто» также выяснили, что 39% опрошенных хотят приобрести автомобиль из Германии, 33% россиян отдали свой голос за японский автопром, тогда как за корейский, российский и американский автопром проголосовали менее 15% автовладельцев.

Еще многие хотели бы транспортное средство с мотором мощностью от 150 до 300 л.с., а более 300 л.с. выбрали 19%.

Самый волнующий – финансовый вопрос показал, что половина россиян не готовы платить за новое авто свыше 2 млн рублей, но остальные же наоборот рассматривают автомобили стоимостью свыше 2 млн рублей.