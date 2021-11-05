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Водителям в РФ пояснили, когда выгоднее постоянно перебортовывать колеса авто в 2021 году

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В России эксперты рассказали о том, в каких случаях выгодно покупать комплект колес, а когда достаточно иметь только шины.

О том, что будет выгоднее, рассказала «Российская газета». Выгодой приобретения комплекта, где есть диски и резины, является практичность.

То есть комплект колес владелец машины сможет поменять самостоятельно, имея только необходимые инструменты.

В некоторых случаях автомобилист может сэкономить на балансировке. Например, если машина эксплуатируется аккуратно и пробег около 5-7 тыс. км за сезон, но в противном случае, балансировка колес требуется.

Балансировке также советуют уделять особое внимание и делать это только в проверенных мастерских с опытными специалистами, так как неопытные или неквалифицированные сотрудники могут повредить боковые кольца шин и даже датчики давления в них.

Подведя итоги специалисты пришли к выводу, что перебортовка выгодной будет тогда, когда пробеги небольшие.

Ее стоимость в среднем составляет 2,2 тыс. рублей, к тому же водитель сам может переобувать колеса. Невыгодной перебортовка становится для автомобиля, у которого большие пробеги и недолгая служба шин.

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