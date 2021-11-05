Рейтинг мотобуксировщиков: топ 5 моделей 2021-2022 года

Мотобуксировщики — незаменимый помощник для перевозки тяжелых грузов и перемещения по бездорожью. Вашему вниманию представлены лучшие мотобуксировщики 2022 года.

Норка 500 Standart 15 л.с.

Вершину топа забирает мотобуксировщик Норка 500 Standart. Укрепленная монолитная рама выполнена из единого металлического листа, толщиной 4 мм. Мотособака оснащена мощной мотоциклетной цепью и резиновыми сальниками. За счет низкого расположения руля, риск опрокидывания буксировщика минимален. Сбалансированный двигатель имеет малый расход и хорошую мощность. Модель имеет надежную трансмиссию, проверенную временем.

Норка 500 Standart — лучший выбор для любителей рыбалки и охоты. Мотобуксировщик легко проходит снежные сугробы, лед и болотистые местности. За счет того, что производство находится в Санкт-Петербурге, и по всей стране есть официальные дилеры, на данную мотособаку легко достать запчасти и аксессуары для тюнинга.

Baltmotors SnowDog Standart-13 (S-R13M)

Данный мотобуксировщик — идеальный вариант для глубокого снега и болотистой деятельности. Отечественное оборудование адаптировано под суровые условия России. Крепкая рама закрывает двигатель и груз, что предотвращает их повреждение при столкновении и перевороте. Положение руля легко регулируется по 3 положениям.

БАРС P 550 RV 9 S

Мотобуксировщик БАРС Р 550 RV 9 S является универсальным и предназначен для передвижения по снегу, песку и болоту, а также пригоден для использования в сельском хозяйстве. У оборудования высокая проходимость в любых условиях. Мотособака способна перевозить груз массой до 200 кг. БАРС Р 550 RV 9 S отличается простым управлением и малым расходом топлива (2,5 л/час).

Бурлак-М2 Vector 15 л.с.

Мотобуксировщик сочетает в себе высокую функциональность и доступную стоимость. Прочная конструкция и ширина гусеницы в 500 мм дают возможность ездить по труднопроходимым участкам без риска переворота. Китайский двигатель Lifan развивает до 40 км/ч. В комплекте с мотобуксировщиком идет лыжный модуль, который легко снимается, если он без надобности.

Koira 500 9

Мотособака Koira 500 9 отличается малыми габаритами и небольшим весом (всего 90 кг). Облегченная конструкция позволяет мотобуксировщику развивать скорость до 40 км/ч. Максимальная грузоподъемность оборудования составляет 450 кг. Шасси имеют универсальную форму, благодаря чему мотособаку можно использовать суровой зимой и в межсезонный период. Конструкция ходовой части выполнена таким образом, чтобы водитель не ощущал неровности во время движения.