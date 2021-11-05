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Рейтинг мотобуксировщиков: топ 5 моделей 2021-2022 года

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Мотобуксировщики — незаменимый помощник для перевозки тяжелых грузов и перемещения по бездорожью. Вашему вниманию представлены лучшие мотобуксировщики 2022 года.

Содержание
  1. Норка 500 Standart 15 л.с.
  2. Baltmotors SnowDog Standart-13 (S-R13M)
  3. БАРС P 550 RV 9 S
  4. Бурлак-М2 Vector 15 л.с.
  5. Koira 500 9

Норка 500 Standart 15 л.с.

Вершину топа забирает мотобуксировщик Норка 500 Standart. Укрепленная монолитная рама выполнена из единого металлического листа, толщиной 4 мм. Мотособака оснащена мощной мотоциклетной цепью и резиновыми сальниками. За счет низкого расположения руля, риск опрокидывания буксировщика минимален. Сбалансированный двигатель имеет малый расход и хорошую мощность. Модель имеет надежную трансмиссию, проверенную временем.

Норка 500 Standart — лучший выбор для любителей рыбалки и охоты. Мотобуксировщик легко проходит снежные сугробы, лед и болотистые местности. За счет того, что производство находится в Санкт-Петербурге, и по всей стране есть официальные дилеры, на данную мотособаку легко достать запчасти и аксессуары для тюнинга.

Baltmotors SnowDog Standart-13 (S-R13M)

Данный мотобуксировщик — идеальный вариант для глубокого снега и болотистой деятельности. Отечественное оборудование адаптировано под суровые условия России. Крепкая рама закрывает двигатель и груз, что предотвращает их повреждение при столкновении и перевороте. Положение руля легко регулируется по 3 положениям.

БАРС P 550 RV 9 S

Мотобуксировщик БАРС Р 550 RV 9 S является универсальным и предназначен для передвижения по снегу, песку и болоту, а также пригоден для использования в сельском хозяйстве. У оборудования высокая проходимость в любых условиях. Мотособака способна перевозить груз массой до 200 кг. БАРС Р 550 RV 9 S отличается простым управлением и малым расходом топлива (2,5 л/час).

Бурлак-М2 Vector 15 л.с.

Мотобуксировщик сочетает в себе высокую функциональность и доступную стоимость. Прочная конструкция и ширина гусеницы в 500 мм дают возможность ездить по труднопроходимым участкам без риска переворота. Китайский двигатель Lifan развивает до 40 км/ч. В комплекте с мотобуксировщиком идет лыжный модуль, который легко снимается, если он без надобности.

Koira 500 9

Мотособака Koira 500 9 отличается малыми габаритами и небольшим весом (всего 90 кг). Облегченная конструкция позволяет мотобуксировщику развивать скорость до 40 км/ч. Максимальная грузоподъемность оборудования составляет 450 кг. Шасси имеют универсальную форму, благодаря чему мотособаку можно использовать суровой зимой и в межсезонный период. Конструкция ходовой части выполнена таким образом, чтобы водитель не ощущал неровности во время движения.

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