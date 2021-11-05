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Банкавто: новые автомобили в России подорожают на 4-5% до конца 2021 года

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На российском рынке легковые автомобили дорожают на протяжении девяти месяцев, специалисты уверены что до конца года цены на многие модели вырастут еще на 4-5%.
Как пишут РИА Новости со ссылкой на исследование, подготовленное Банкавто, многие автопроизводители до конца 2021 года еще поднимут рекомендованные розничные цены.

Подорожание в 2021 году связано с дефицитом высокотехнологичных электронных компонентов, а также повышенным спросом на сами автомобили.

Автопроизводители складские запасы смогут пополнить в лучшем случае к середине следующего года, но не исключено, что это произойдет только в 2023 году.

Помимо этого, аналитики рассказали про динамику роста цен популярных авто на российском рынке.

Так, Volkswagen Polo в 2021 году уже подорожал на 27,4%, а еще очень сильно выросли цены на Lada Vesta и Hyundai Solaris – 14,1% и 12,5% соответственно.

Среди кроссоверов самое большое подорожание за девять месяцев наблюдается у Renault Duster, Hyundai Creta и Kia Seltos.

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