Банкавто: новые автомобили в России подорожают на 4-5% до конца 2021 года

На российском рынке легковые автомобили дорожают на протяжении девяти месяцев, специалисты уверены что до конца года цены на многие модели вырастут еще на 4-5%.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на исследование, подготовленное Банкавто, многие автопроизводители до конца 2021 года еще поднимут рекомендованные розничные цены.

Подорожание в 2021 году связано с дефицитом высокотехнологичных электронных компонентов, а также повышенным спросом на сами автомобили.

Автопроизводители складские запасы смогут пополнить в лучшем случае к середине следующего года, но не исключено, что это произойдет только в 2023 году.

Помимо этого, аналитики рассказали про динамику роста цен популярных авто на российском рынке.

Так, Volkswagen Polo в 2021 году уже подорожал на 27,4%, а еще очень сильно выросли цены на Lada Vesta и Hyundai Solaris – 14,1% и 12,5% соответственно.

Среди кроссоверов самое большое подорожание за девять месяцев наблюдается у Renault Duster, Hyundai Creta и Kia Seltos.